$!Hombre queda inconsciente dentro de una pipa, en Culiacán

La unidad de almacenamiento se encontraba vacía y en su interior quedó Francisco inconsciente debido a que no contaba con un equipo de oxígeno apropiado para cumplir con las labores de manera segura.

“Si no fuera por mí, no la hubiera librado. Adentro estaba muy sofocante, me quedaba sin aire”, señaló el hombre que rescató a Francisco.

Una unidad de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil arribó al sitio para asistir al herido, brindándole atención de primeros auxilios y asistiéndolo con un tanque de oxígeno.

Minutos más tarde, Francisco se reportó estable tras el incidente.