$!Hombre resulta herido a balazos en la Colonia Loma Bonita, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de gravedad tras ser atacado con disparos de arma de fuego afuera de su domicilio en la Colonia Loma Bonita, en Mazatlán.
El hecho se registró a las 14:20 horas en la calle Bugambilias, casi esquina con Maravilla.
Al parecer, hombres armados dispararon contra la víctima apenas que salía de su casa.
Tras el ataque, la víctima presentó una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza y otra en el abdomen por lo que fue auxiliada y trasladada a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos para recibir atención médica.
El lugar quedó acordonado por elementos de la Policía Municipal y efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como elementos del Ejército y Marina, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
El herido fue identificado por sus familiares como Santiago "N", de 43 años.