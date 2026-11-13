Seguridad
|
Violencia

Hombre resulta herido a balazos en la Colonia Loma Bonita, en Mazatlán

De acuerdo con los reportes, fue atacado cuando salía de su domicilio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/11/2026 17:03
13/11/2026 17:03

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de gravedad tras ser atacado con disparos de arma de fuego afuera de su domicilio en la Colonia Loma Bonita, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 14:20 horas en la calle Bugambilias, casi esquina con Maravilla.

Al parecer, hombres armados dispararon contra la víctima apenas que salía de su casa.

$!Hombre resulta herido a balazos en la Colonia Loma Bonita, en Mazatlán

Tras el ataque, la víctima presentó una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza y otra en el abdomen por lo que fue auxiliada y trasladada a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos para recibir atención médica.

El lugar quedó acordonado por elementos de la Policía Municipal y efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como elementos del Ejército y Marina, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El herido fue identificado por sus familiares como Santiago "N", de 43 años.

#Violencia
#Ataque a balazos
#Inseguridad
#Herido
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube