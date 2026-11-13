$!Hombre resulta herido a balazos en la Colonia Loma Bonita, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de gravedad tras ser atacado con disparos de arma de fuego afuera de su domicilio en la Colonia Loma Bonita, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 14:20 horas en la calle Bugambilias, casi esquina con Maravilla.

Al parecer, hombres armados dispararon contra la víctima apenas que salía de su casa.