Seguridad
Violencia

Hombre resulta herido de bala durante presunto asalto en la colonia 5 de febrero

Indalecio presentó heridas en el cuello y hombro. Fue trasladado a recibir atención médica a un hospital de la capital sinaloense
Noroeste/Redacción
20/08/2025 21:47
CULIACAN._ Un hombre de 49 años, identificado como Indalecio, fue herido de bala la noche de este miércoles durante un presunto asalto registrado en una tienda de la colonia 5 de febrero, al sur de la ciudad.

El reporte se recibió a través de la línea de emergencias, donde se alertó que la víctima se encontraba lesionada en cuello y hombro y sería auxiliada en las instalaciones del DIF de la zona.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al afectado, para luego trasladarlo a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Agentes de distintas corporaciones acudieron al sitio, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y realizará entrevistas para esclarecer el hecho y dar seguimiento a la agresión.

