$!Hombre resulta herido de bala en expendio de cervezas, mientras trabajaba, en Culiacán

Un hombre identificado como Alexis, de 30 años de edad, resultó herido de bala durante un ataque armado registrado la tarde de este lunes 22 de junio en la colonia Rincón del Humaya, al norte de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:30 horas en un expendio de cerveza ubicado sobre la calle Norma Corona, esquina con la calle Ceboruco, donde la víctima se encontraba trabajando al momento de la agresión.

De acuerdo con los primeros informes, al menos un hombre armado se acercó al negocio y disparó contra el empleado para después escapar con rumbo desconocido.