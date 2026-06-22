$!Hombre resulta herido de bala en expendio de cervezas, mientras trabajaba, en Culiacán

Un hombre identificado como Alexis, de 30 años de edad, resultó herido de bala durante un ataque armado registrado la tarde de este lunes 22 de junio en la colonia Rincón del Humaya, al norte de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 16:30 horas en un expendio de cerveza ubicado sobre la calle Norma Corona, esquina con la calle Ceboruco, donde la víctima se encontraba trabajando al momento de la agresión.
De acuerdo con los primeros informes, al menos un hombre armado se acercó al negocio y disparó contra el empleado para después escapar con rumbo desconocido.
Tras el atentado, Alexis fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y trasladado en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica. De manera preliminar se informó que presentaba al menos una herida de bala en uno de los brazos.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio para asegurar la escena, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las diligencias correspondientes.
Con este hecho, suman tres ataques armados registrados en un lapso de aproximadamente tres horas en distintos puntos de Culiacán. Horas antes, dos motociclistas fueron asesinados a balazos en hechos ocurridos en la colonia Las Coloradas y en la colonia República Mexicana.