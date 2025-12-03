$!Hombre resulta herido de bala tras agresión en la Guadalupe Victoria, en Culiacán

Los hechos se registraron sobre la calle Fray Bernardo de Sahagún, entre la calle Lorenzo Velarde y José C. Valadez.

La noche de este miércoles un hombre fue atacado a balazos y quedó herido tras una agresión en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán.

El reportes a las autoridades por estos hechos se generó cerca de las 19:00 horas, por un ataque armado en un domicilio.

Al llegar a la escena, elementos del Ejército Mexicano acordonaron el área, y fueron paramédicos quienes lo llevaron a un hospital.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima, ni sobre su estado de salud tras los hechos.