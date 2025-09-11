Hombre resulta herido en ataque a expendio cervecero en Villa Juárez, Navolato

Un hombre resultó herido de bala durante un ataque armado en un expendio cervecero de la sindicatura de Villa Juárez, al sur de Navolato.

La víctima fue identificada con el nombre de Jaime “N”. El hecho se reportó este jueves 11 septiembre alrededor de las 12:30 horas, en las inmediaciones de la colonia Las Cañitas, en la carretera “La 20”, la cual conduce hacia la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Fueron civiles armados quienes dispararon directamente contra el expendio cervecero donde se encontraba Jaime, sin embargo, se desconoce si despachaba en el negocio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio para atender de emergencia al hombre herido, lo estabilizaron en el lugar y lo trasladaron a un centro médico para darle la atención especializada.

Se desconoce la gravedad de sus heridas, así como las zonas del cuerpo en las cuales recibió los disparos.

Se espera que las autoridades de investigación acudan al nosocomio para evaluar la condición actual en la que se encuentra el lesionado y proceder con las indagaciones correspondientes.