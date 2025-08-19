Hombre resulta herido en ataque armado en la colonia Villa del Cedro, Culiacán

CULIACÁN._ Juan Carlos, de 25 años, resultó herido la tarde-noche de este martes tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Villa del Cedro, en Culiacán.

El hecho ocurrió sobre el bulevar Paseo del Roble, frente a un negocio de comida japonesa, cuando dos hombres vestidos de negro que viajaban en una motocicleta dispararon en contra del joven, quien quedó tendido sobre la banqueta.

Familiares y personas cercanas lo trasladaron en un vehículo particular a la Cruz Roja, donde fue estabilizado y posteriormente llevado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar, acordonaron el área y solicitaron la presencia de agentes investigadores para iniciar con las diligencias correspondientes.