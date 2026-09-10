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Violencia

Hombre resulta herido tras ataque a balazos en el sector Chulavista, en Culiacán

La víctima fue trasladada hacia las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en donde recibió atención prehospitalaria, para luego ser internado a otro nosocomio de la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/09/2026 16:58
10/09/2026 16:58

Un hombre fue trasladado de urgencias hacia un hospital de Culiacán durante la tarde de este jueves, tras ser atacado a balazos en el sector Chulavista, al sur de Culiacán.

El herido fue identificado como Martín "N", de 32 años, vecino del lugar en donde fue agredido.

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De acuerdo con reportes preliminares cerca de las 15:50 horas se registraron detonaciones de arma de fuego que resultaron en el atentado a balazos contra un hombre sobre la Calle Juan M. Banderas, entre Rubén Martí y el Bulevar Ejército de Occidente.

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Minutos después, la víctima fue trasladada hacia las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en donde recibió atención prehospitalaria, para luego ser internado a otro nosocomio de la ciudad.

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En evento derivó en una movilización a cargo de elementos del Ejército Mexicano, quienes custodiaron tanto el traslado hacia la Cruz Roja como el posterior arriba hacia el otro hospital.

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