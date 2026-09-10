$!Hombre resulta herido tras ataque a balazos en el sector Chulavista, en Culiacán

Un hombre fue trasladado de urgencias hacia un hospital de Culiacán durante la tarde de este jueves, tras ser atacado a balazos en el sector Chulavista, al sur de Culiacán.
El herido fue identificado como Martín "N", de 32 años, vecino del lugar en donde fue agredido.
De acuerdo con reportes preliminares cerca de las 15:50 horas se registraron detonaciones de arma de fuego que resultaron en el atentado a balazos contra un hombre sobre la Calle Juan M. Banderas, entre Rubén Martí y el Bulevar Ejército de Occidente.
Minutos después, la víctima fue trasladada hacia las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en donde recibió atención prehospitalaria, para luego ser internado a otro nosocomio de la ciudad.
En evento derivó en una movilización a cargo de elementos del Ejército Mexicano, quienes custodiaron tanto el traslado hacia la Cruz Roja como el posterior arriba hacia el otro hospital.