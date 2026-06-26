$!Hombre resulta herido tras ataque a balazos en la Colonia El Mirador, en Culiacán; se había refugiado en un domicilio

Un hombre resultó herido durante un ataque a balazos registrado la tarde de este viernes 26 de junio en la Colonia El Mirador, al norte de Culiacán. El hecho fue reportado al número de emergencias 911, luego de que vecinos alertaran sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en la Calle Las Américas, entre las calles Escorpión y Libra.

Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano localizaron al hombre herido al interior de un domicilio, donde presuntamente se refugió tras intentar escapar de sus agresores. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada por civiles armados y, tras recibir los disparos, corrió hasta la vivienda para ponerse a salvo. Los militares le brindaron los primeros auxilios en el sitio y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada.