$!Hombre resulta herido tras ataque a balazos en la colonia Nakayama, en Culiacán

CULIACÁN._ Herido quedó un hombre durante la noche de este jueves 28 de agosto tras haber sido atacado a balazos por sujetos armados en la colonia Nakayama, ubicada en el sector Barrancos de Culiacán.
La agresión armada se registró alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de las calles Eligio Ancona y Ernesto Dany. Una llamada de emergencias al 9-1-1 alertó a las autoridades.
Detalles sobre cómo ocurrió la posible agresión armada aún se desconocen, pues en el reporte solo se alertó de una persona con heridas por disparos de arma de fuego. Tampoco se ha localizado a los presuntos responsables de este hecho.
La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se describe como un hombre de complexión delgada y tez morena, quien presentó heridas de bala en un brazo y en la zona del abdomen.
Paramédicos del grupo GERUM, escoltados por el personal del Ejército Mexicano, arribaron para atender de emergencia al lesionado, lo estabilizaron y transportaron hacia un centro médico para brindarle la atención especializada. Su estado de salud actual se desconoce.
Por su parte, los elementos castrenses se encargaron de montar un operativo de seguridad en el lugar donde se registró el hecho y se desplegaron en busca de los responsables, sin embargo, la autoridad competente aún no ha emitido un comunicado sobre alguna detención al respecto.
Se espera que los agentes de la Fiscalía General del Estado acudan al nosocomio en donde fue internado la víctima para proceder con las entrevistas y así obtener información sobre lo ocurrido, archivando el caso en una carpeta de investigación como es debido.
Con este hecho suman tres los casos de personas baleadas en las últimas cuatro horas en la capital sinaloense, dos de ellos ocurridos en el mismo sector y los dos previos acabaron perdiendo la vida.