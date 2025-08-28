$!Hombre resulta herido tras ataque a balazos en la colonia Nakayama, en Culiacán

CULIACÁN._ Herido quedó un hombre durante la noche de este jueves 28 de agosto tras haber sido atacado a balazos por sujetos armados en la colonia Nakayama, ubicada en el sector Barrancos de Culiacán.

La agresión armada se registró alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de las calles Eligio Ancona y Ernesto Dany. Una llamada de emergencias al 9-1-1 alertó a las autoridades.

Detalles sobre cómo ocurrió la posible agresión armada aún se desconocen, pues en el reporte solo se alertó de una persona con heridas por disparos de arma de fuego. Tampoco se ha localizado a los presuntos responsables de este hecho.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se describe como un hombre de complexión delgada y tez morena, quien presentó heridas de bala en un brazo y en la zona del abdomen.