Hombre resulta herido tras derrapar en motocicleta en la colonia 18 de Marzo en Guasave

GUASAVE. _ Con diversas lesiones que ameritaron su traslado a un hospital resultó un hombre de 33 años de edad la mañana de este martes 12 de agosto, luego de perder el control de la motocicleta en la que viajaba y derrapar sobre la cinta asfáltica, en el sector de la colonia 18 de Marzo.

El reporte oficial de las autoridades de seguridad y auxilio señala que el herido fue identificado en el lugar como Rogelio “N”, quien dijo tener su domicilio en la comunidad de San Pedro Paredes.

Tras recibir la alerta ciudadana a través del número de emergencias 911, elementos de seguridad se trasladaron al sitio y confirmaron que, a un costado de la vialidad, se encontraba una persona tirada y con golpes visibles.

El afectado relató a los oficiales que circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento, línea 250, color negro, modelo 2020 y con placas de circulación del estado de Sinaloa. Explicó que, por motivos aún no esclarecidos, perdió el equilibrio de la unidad de dos ruedas, lo que provocó que derrapara de manera abrupta contra el pavimento.

Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes, tras valorar la situación, estabilizaron al paciente y le brindaron los primeros auxilios para posteriormente trasladarlo de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar, donde los médicos en turno evaluarían la gravedad de sus heridas.

Por su parte, agentes de la Coordinación de Movilidad Sustentable aseguraron la motocicleta y se encargaron de realizar el peritaje correspondiente en la zona, con el fin de elaborar el parte de hechos y deslindar responsabilidades por este accidente.