MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido tras ser atacado con disparos de arma de fuego en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán.

El hecho ocurrió a las 14:00 horas, en la esquina de las calles Puerto Tampico y San José del Cabo, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados se acercaron a su víctima y le dispararon en varias ocasiones, para de inmediato darse a la fuga.