MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido tras ser atacado con disparos de arma de fuego en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán.
El hecho ocurrió a las 14:00 horas, en la esquina de las calles Puerto Tampico y San José del Cabo, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados se acercaron a su víctima y le dispararon en varias ocasiones, para de inmediato darse a la fuga.
Tras el ataque, socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
La zona fue acordonada por policías municipales y elementos del Ejército, mientras las diligencias estuvieron a cargo de personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
El lesionado fue identificado como Roberto “N”, de 26 años.