Hombre sin vida es localizado sobre carretera en San Pedro, Navolato

NAVOLATO. _ Durante los primeros minutos de este viernes fue localizado el cuerpo de un hombre asesinado a balazos en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato.

El reporte se registró alrededor de las 23:30 horas del jueves, tras una llamada al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona sin vida sobre la carretera que conecta a la comunidad de La Bebelama.

Al acudir al sitio, ya en la madrugada, autoridades encontraron el cuerpo de un hombre tirado boca arriba en medio de la vialidad, con visibles huellas de violencia y al menos dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en la cabeza.

La víctima no fue identificada en el lugar, pero se estima que tenía aproximadamente 45 años. Vestía pantalón de mezclilla azul y tenis grises de la marca Skecher. Como seña particular, tenía un tatuaje de la Santa Muerte en el brazo derecho.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido, donde se le practicará la necropsia de ley y permanecerá en resguardo hasta ser identificado por sus familiares.