Hombre y mujer pierden la vida en ataque armado en Villa Unión, Mazatlán; hay un herido

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra los ocupantes de una vivienda en la sindicatura de Villa Unión dejó dos personas sin vida y un herido de gravedad.

Los hechos se reportaron a las 20:15 horas en una casa ubicada sobre la Calle 16 de Septiembre, casi esquina con la Calle Pedro Infante, en la Colonia José López Portillo.

Según versiones en el lugar, hombres armados descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar contra la vivienda y de inmediato se dieron a la fuga.

Tras el reporte de detonaciones, policías municipales llegaron al sitio y solicitaron una ambulancia para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a dos hombres y una mujer que fueron al alcanzados por las balas.

Paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión valoraron a los agredidos, pero un hombre y la mujer ya no contaban con signos vitales, mientras que el otro herido fue trasladado de urgencia a un hospital.

La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado se encargue de las diligencias de ley.