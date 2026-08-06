Hombres armados balean vivienda en el Infonavit Playas de Mazatlán; descartan explosivo

MAZATLÁN. _ La fachada de una vivienda resultó con múltiples impactos de bala tras un ataque armado registrado la tarde de este jueves en el Infonavit Playas. Inicialmente, las autoridades fueron alertadas por el presunto estallido de un artefacto explosivo.

El reporte del hecho se recibió alrededor de las 14:30 horas y señalaba una vivienda ubicada en la esquina de la avenida De Las Torres y la calle Punta Chueca, en dicho sector.

Al acudir al sitio, elementos de seguridad realizaron una inspección y descartaron que se hubiera registrado la explosión de algún artefacto. De acuerdo con versiones recabadas entre vecinos, varios hombres armados se detuvieron frente al inmueble y realizaron múltiples disparos contra la fachada antes de retirarse.

Las autoridades confirmaron que, tras el ataque, no se reportaron personas lesionadas. La zona fue acordonada mientras personal de las corporaciones de seguridad y de la Fiscalía realizaba las diligencias correspondientes.