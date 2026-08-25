Hombres armados dejan hielera con el cuerpo desmembrado de una persona en Villa Unión

MAZATLÁN._ La madrugada de este martes, una hielera con el cuerpo desmembrado de una persona fue dejada sobre el Bulevar Niños Héroes de Villa Unión por hombres armados con armas largas.

Autoridades recibieron el reporte del macabro hecho aproximadamente a las 02:00 horas de este martes, indicando el Bulevar Niños Héroes casi frente al Hospital Rural del IMSS Bienestar de Villa Unión.

Según testigos, hombres armados con armas largas descendieron de una camioneta Jeep Rubicon de color roja, bajaron de la caja la hielera y la colocaron sobre la banqueta.

Policías municipales y elementos del Ejército llegaron al lugar y descubrieron que en el contenedor de plástico estaba el cuerpo mutilado de una persona cubierto con cartulinas con un mensaje escrito y sobre ellas un sombrero.

La zona fue acordonada y resguardada por los elementos municipales y castrenses, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.