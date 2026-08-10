$!Hombres armados disparan contra expendio de cerveza en la colonia Sinaloa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon una ráfaga de arma larga contra la fachada de un expendio de cerveza ubicado sobre la avenida Santa Rosa, a la altura de la colonia Sinaloa.
La serie de detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 21:40 horas, indicando la avenida Santa Rosa casi esquina con la calle Ejidal de la mencionada colonia.
Versiones brindadas a las autoridades, hombres armados descendieron de un automóvil que se detuvo frente al depósito y dispararon una descarga de arma automática y se dieron a la fuga sobre la misma vialidad.
Policías municipales llegaron al lugar como primeros respondientes y de inmediato inspeccionaron el interior del negocio baleado, para saber si había personas lesionadas por las balas, pero por fortuna el saldo solo fue de daños a la fachada y cristales del expendio de cerveza.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias de ley.