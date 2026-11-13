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Violencia

Hombres armados disparan contra fachada de vivienda en el Fraccionamiento Los Tabachines, en Mazatlán

Según reportes, hombres usaron armas largas para disparar contra la vivienda y dos vehículos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/11/2026 16:52
13/11/2026 16:52

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en el fraccionamiento Los Tabachines, en Mazatlán.

$!Hombres armados disparan contra fachada de vivienda en el Fraccionamiento Los Tabachines, en Mazatlán

El ataque se registró a las 14:30 horas, sobre la avenida del Sol, casi esquina con Tabachines, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados descendieron de Un automóvil y dispararon ráfagas de armas largas contra la vivienda.

Tras el ataque, la fachada del domicilio resultó afectada, así como dos vehículos que se encontraban a las afueras de la vivienda: un automóvil hatchback y una camioneta Ford Explorer en color blanco.

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Tras el ataque no se reportaron personas lesionadas.

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El lugar quedó resguardado por efectivos del Ejército hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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