$!Hombres armados disparan contra fachada de vivienda en el Fraccionamiento Los Tabachines, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en el fraccionamiento Los Tabachines, en Mazatlán.

El ataque se registró a las 14:30 horas, sobre la avenida del Sol, casi esquina con Tabachines, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados descendieron de Un automóvil y dispararon ráfagas de armas largas contra la vivienda.

Tras el ataque, la fachada del domicilio resultó afectada, así como dos vehículos que se encontraban a las afueras de la vivienda: un automóvil hatchback y una camioneta Ford Explorer en color blanco.