$!Hombres armados disparan contra fachada de vivienda en el Fraccionamiento Los Tabachines, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en el fraccionamiento Los Tabachines, en Mazatlán.
El ataque se registró a las 14:30 horas, sobre la avenida del Sol, casi esquina con Tabachines, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados descendieron de Un automóvil y dispararon ráfagas de armas largas contra la vivienda.
Tras el ataque, la fachada del domicilio resultó afectada, así como dos vehículos que se encontraban a las afueras de la vivienda: un automóvil hatchback y una camioneta Ford Explorer en color blanco.
Tras el ataque no se reportaron personas lesionadas.
El lugar quedó resguardado por efectivos del Ejército hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.