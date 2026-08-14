Seguridad
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Acceso forzado

Hombres armados irrumpen en fraccionamiento Cibeles de Mazatlán; Marina los detiene

Tras someter al vigilante para ingresar en un sedán blanco, los hombres armados fueron detectados por elementos de la Marina, quienes intervinieron y lograron detenerlos antes de que actuaran
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
14/08/2026 10:05
14/08/2026 10:05

MAZATLÁN._ Dos hombres armados que ingresaron por la fuerza al fraccionamiento Cibeles durante la madrugada de este viernes fueron detenidos por elementos de la Marina, luego de que el centro de vigilancia que controla el acceso al conjunto habitacional emitiera el reporte.

El reporte sobre el acceso forzado se emitió a las 04:50 horas y señaló que los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Cibeles, ubicado sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa.

Los hombres armados sometieron a punta de pistola al vigilante para obligarlo a levantar la pluma de acceso y poder ingresar a bordo de un vehículo sedán blanco. Sin embargo, elementos de la Marina que se encontraban en la zona detectaron a los invasores y lograron someterlos antes de que llevaran a cabo la acción que pretendían realizar.

Fueron dos los detenidos, a quienes se les aseguraron armas de fuego y un automóvil sedán.

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