Hombres armados irrumpen en una vivienda y privan de libertad a un hombre en el sector Bugambilias de Culiacán

Hombres armados irrumpieron la noche de este domingo en una vivienda del sector Bugambilia, al sur de Culiacán, y privaron de la libertad a un hombre identificado como Carlos.

Según los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando un grupo de civiles armados con rifles de asalto ingresó de manera violenta al domicilio ubicado en la calle Manantial de Topo Chico, en el cruce con Manantial Ojo de Agua, en la colonia Manantial.

En su ingreso, los individuos sometieron a Carlos y lo sacaron por la fuerza frente a familiares y vecinos que presenciaron la escena.

Después de retener a la víctima, los agresores la subieron a un vehículo sedán de color rojo, en el que emprendieron la huida rumbo a una zona aún no precisada. Testigos notificaron de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, quienes desplegaron un operativo de seguridad en las calles cercanas para resguardar el área y recopilar información preliminar. Más tarde, policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado arribaron para iniciar las diligencias correspondientes y realizar entrevistas con los vecinos.

Hasta el momento no se cuenta con datos sobre el paradero de la víctima ni sobre la identidad de los responsables. Las autoridades continúan con las indagatorias para tratar de establecer el posible móvil y localizar a Carlos.