$!Hombres armados persiguen y asesinan a un hombre en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue asesinado la mañana de este viernes 17 de julio en uno de los puntos con mayor afluencia vehicular de la sindicatura de Villa Juárez, en el cruce de las carreteras La 50 y La 20, donde presuntamente fue perseguido por hombres armados que le dieron alcance para atacarlo a balazos.

La víctima permanece sin identificar. A simple vista se trata de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, de tez morena, quien vestía una playera de color oscuro.