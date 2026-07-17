$!Hombres armados persiguen y asesinan a un hombre en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue asesinado la mañana de este viernes 17 de julio en uno de los puntos con mayor afluencia vehicular de la sindicatura de Villa Juárez, en el cruce de las carreteras La 50 y La 20, donde presuntamente fue perseguido por hombres armados que le dieron alcance para atacarlo a balazos.
La víctima permanece sin identificar. A simple vista se trata de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, de tez morena, quien vestía una playera de color oscuro.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentó huir de sus agresores, pero fue alcanzado y asesinado. Su cuerpo quedó a la orilla de un canal de riego ubicado junto a la carretera Villa Benito Juárez, conocida como “La 50”, a escasos metros del entronque con la carretera La 20.
El hecho fue reportado alrededor de las 9:30 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona alertaron al número de emergencias sobre la presencia de un cuerpo a la orilla del canal.
Durante el procesamiento de la escena, peritos de la Fiscalía General del Estado localizaron alrededor de 10 casquillos percutidos para fusil de alto poder a unos metros del puente del canal, indicios que fueron asegurados e integrados a la carpeta de investigación.
Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área para resguardar la escena, mientras agentes investigadores y peritos realizaron las diligencias correspondientes. Al concluir los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.