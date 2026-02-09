$!Hombres armados privan de la libertad a 5 personas en El Macapul, Ahome

De acuerdo con las denuncias interpuestas por familiares, los hechos ocurrieron el pasado sábado 7 de febrero. Donde la familia se desplazaba a bordo de un vehículo Dodge Attitude, color blanco, procedentes del puerto de Mazatlán y con destino a la Villa de Ahome.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa activó este lunes una alerta masiva tras confirmar que las víctimas viajaban juntas en un automóvil compacto cuando fueron interceptadas por un grupo armado sobre la carretera Los Mochis-Ahome, a la altura del entronque con el ejido El Macapul.

LOS MOCHIS._ Lo que inició como el reporte de una pareja desaparecida se ha tornado en una investigación por la privación ilegal de la libertad de seis personas en un mismo hecho, de las cuales cinco hombres permanecen en calidad de desaparecidos y una mujer fue liberada con huellas de tortura.

La versión oficial indica que el objetivo del viaje era trasladar a una mujer identificada como Yuri “N” a su domicilio. Sin embargo, en el trayecto fueron interceptados. Trascendió que, horas después del “levantón”, Yuri fue liberada por sus captores, presentando severos golpes y signos de tortura, mientras que sus cinco acompañantes fueron retenidos.

Tras la declaración de la sobreviviente y madre de uno de los jóvenes, se activaron cinco fichas de búsqueda de manera simultáneas, quienes se encuentran desaparecidos o privados de la libertad se trata de padre e hijo: Luis Ramón Flores Ceballos (38 años): Pareja sentimental de la mujer liberada y Luis Armando Flores Vallejo (19 años), ambos son originarios de Mazatlán, pero con residencia temporal en Ahome.

Los hermanos: Juan Antonio Soto Espain (29 años) y José Ángel Soto Espain (17 años), vecinos del fraccionamiento Residencial del Valle en Los Mochis

El quinto acompañante se trata de Heriberto López Díaz (30 años).

La denuncia inicial fue realizada al número de emergencias 911 por la expareja de Luis Ramón y madre del joven Luis Armando, quien perdió contacto total con ellos desde el sábado.

Las autoridades mantienen un hermetismo sobre las líneas de investigación, pero el despliegue de las fichas confirma la operación de un grupo delictivo en la zona de El Macapul.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicita la ayuda y colaboración de la ciudadanía que pueda aportar cualquier tipo de información que ayude a dar con su paradero dejando los siguientes números telefónicos: (668)6889860 y/o al (668)2194525 o a través de correo: cebpd@sinaloa.gob.mx.