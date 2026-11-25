CULIACÁN. _ Dos jóvenes fueron privados de la libertad por hombres armados que los interceptaron cuando se encontraban en un autolavado de la colonia Ignacio Allende, en Culiacán. El hecho fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 12:00 horas de este miércoles 25 de noviembre, en un establecimiento ubicado a un costado de un supermercado, sobre el bulevar Pedro Anaya, entre la calle Conrado Espinosa y el bulevar Universitarios.

De acuerdo con información preliminar, los hombres armados arribaron al establecimiento y, tras interceptar a los dos jóvenes, presuntamente se registró un forcejeo entre las víctimas y sus captores. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Culiacán acudieron al lugar y confirmaron la privación de la libertad de los dos jóvenes.