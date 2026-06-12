Homicidio en el Centro de Mazatlán: asesinan a un hombre a tiros este viernes

MAZATLÁN. _ Un hombre de edad joven fue asesinado a tiros la tarde de este viernes en las calles del Primer Cuadro de este puerto.

El hecho se registró alrededor de las 12:10 horas sobre la calle José María Canizales, casi esquina con Francisco Serrano, en el Sector Centro.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, quien hasta el momento se encuentra sin identificar, fue agredida a corta distancia por proyectiles de arma de fuego.

Vecinos de la zona reportaron a las autoridades haber escuchado al menos seis detonaciones de arma de fuego durante el ataque.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la vialidad. El joven vestía una playera de color gris y un pantalón de mezclilla azul.

A poca distancia de donde se localizó el cuerpo, quedaron esparcidos varios casquillos percutidos de las armas utilizadas en la agresión.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio para resguardar la escena del crimen y delimitar el perímetro.

Posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.