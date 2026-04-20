Homicidios en Culiacán: cierran jornada con cuatro personas fallecidas

CULIACÁN. _ La jornada del domingo 19 de abril concluyó con el registro de cuatro homicidios dolosos y una denuncia por robo de vehículo en el municipio de Culiacán, de acuerdo con el reporte diario de hechos delictivos emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El organismo ministerial detalló que se iniciaron tres carpetas de investigación tras la localización de las víctimas en tres puntos distintos de la capital sinaloense.