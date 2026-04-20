Homicidios en Culiacán: cierran jornada con cuatro personas fallecidas

CULIACÁN. _ La jornada del domingo 19 de abril concluyó con el registro de cuatro homicidios dolosos y una denuncia por robo de vehículo en el municipio de Culiacán, de acuerdo con el reporte diario de hechos delictivos emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El organismo ministerial detalló que se iniciaron tres carpetas de investigación tras la localización de las víctimas en tres puntos distintos de la capital sinaloense.
Uno de los hallazgos ocurrió en la sindicatura de Quilá, mientras que en la colonia Ampliación Bicentenario fueron localizadas dos personas sin vida. El cuarto hecho se registró en la colonia Burócrata. Por su parte, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió una denuncia formal durante el mismo periodo.
En contraste con la incidencia de homicidios, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas informó que no se presentaron denuncias por el delito de privación de la libertad personal en la Región Centro durante este domingo.