Horacio citó a agente de Tránsito y ordenó ataque en su contra, en Mazatlán

Un hombre identificado como Horacio “N” fue vinculado a proceso por un Juez de Control, como el presunto responsable de un intento de homicidio contra un agente de Tránsito Municipal de Mazatlán con licencia, el pasado 27 de octubre.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el ahora imputado habría citado a la víctima, Aldo “N”, en un establecimiento de comida, en la colonia Ricardo Flores Magón.

El oficial con licencia comía en el local comercial, y cuando llegó Horacio, habría dado órdenes a otra persona para disparar contra el uniformado.