$!Hospitalizan a conductor tras volcar en su auto en el Libramiento Habal-Cerritos de Mazatlán

La volcadura se reportó a los cuerpos de auxilio a las 18:00 horas y tuvo lugar sobre la avenida Mario Arturo Huerta Sánchez mejor conocida como el Libramiento Habal-Cerritos.

Una aparatosa volcadura en la avenida Mario Arturo Huerta Sánchez, dejó saldo de una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El automóvil circulaba de la zona de playas hacia El Habal cuando por causas desconocidas su conductor perdió el control, chocó contra un punto fijo y dio varias volteretas antes de quedar de nuevo sobre las cuatro llantas.

Paramédicos que respondieron a la emergencia trasladaron al conductor y único pasajero a un hospital para que fuera atendido de sus lesiones.

Agentes de la Guardia Nacional se encargaron de abanderar la zona del accidente y del parte de hechos.