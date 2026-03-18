Hospitalizan a militar tras pisar una mina terrestre en Panuco, Concordia

Un militar sufrió lesiones graves en una extremidad, tras la explosión de una mina terrestre, durante un recorrido en la zona de Panuco.

La explosión se registró en las inmediaciones de la comunidad de Pánuco, Concordia donde el explosivo lesionó a un elemento castrense, causándole desprendimiento parcial y fractura expuesta en su extremidad y múltiples lesiones por esquirlas en el lado derecho del cuerpo.

Personal de Sanidad de la misma patrulla brindaron la atención prehospitalaria a su compañero, colocando un torniquete y una férula de tracción, para poder trasladar al elemento herido hasta el hospital más cercano.

El herido fue ingresado al Hospital Rural del IMSS Bienestar de Villa Unión, donde fue estabilizado por el personal médico.

Escoltada por cuatro patrullas artilladas de la corporación, fue trasladado en una ambulancia del Ejército hacia el Hospital Militar de Especialidades de Mazatlán para su intervención quirúrgica.