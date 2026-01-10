$!Hospitalizan a motociclista tras choque contra auto en la avenida Rigodanza de Mazatlán

El accidente se registró a las 11:30 horas, en el cruce de las avenidas Arnaldo Rigodanza y Santa Rosa, a la altura del fraccionamiento Costa Brava.

MAZATLÁN._ Un choque entre un automóvil contra una motocicleta registrado en el crucero de Rigodanza y Santa Rosa, dejó un motociclista hospitalizado con lesiones graves.

Los vehículos involucrados fueron una motocicleta Vento Crossmax 250 Pro y una camioneta Toyota C-HR y al parecer uno de los conductores se pasó el rojo del semáforo del mencionado crucero.

Tras el impacto, el motociclista quedó inconsciente sobre el pavimento y recibió los primeros auxilios de Socorristas de Cruz Roja quienes lo estabilizaron y trasladaron a un hospital.

Agentes de Tránsito municipal se encargaron del parte de hechos y deslindarán responsabilidades en base a las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en dicho crucero.