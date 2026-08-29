Hospitalizan a motociclista tras derrapar en pavimento mojado en Guasave

GUASAVE._ Las fuertes precipitaciones registradas la noche de este viernes 28 de agosto dejaron como saldo a un joven con diversas lesiones, luego de perder el control de su motocicleta y terminar sobre el asfalto en el primer cuadro de la ciudad.

La información proporcionada por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, el siniestro tuvo lugar en el cruce de la calle Ángel Flores y la avenida Vicente Guerrero, una zona que quedó completamente anegada tras casi dos horas de lluvia ininterrumpida.

Patrullas de la policía preventiva se movilizaron de inmediato al sector. Al llegar, los agentes confirmaron el reporte al encontrar a un joven, identificado en el lugar como Antony “N”, de 23 años de edad, tendido sobre la vialidad inundada y quejándose de dolor a causa de la caída.

A escasos metros del lesionado se encontraba una motocicleta marca Italika, línea FT150, modelo 2023, en colores rojo y negro, en la cual viajaba y resbaló debido a las condiciones climáticas y el exceso de agua en la calle.

Ante la situación, los elementos policiacos solicitaron la intervención urgente de la Cruz Roja Mexicana. Un equipo de socorristas arribó minutos después para estabilizar a Antony “N” y brindarle los primeros auxilios.

Debido a la naturaleza de sus heridas, los paramédicos determinaron que requería valoración especializada, por lo que fue subido a la ambulancia y trasladado a las instalaciones de la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo observación médica.

Agentes de movilidad se encargaron de retirar la motocicleta de la vía pública para desahogar el tráfico en la zona.