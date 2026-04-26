$!Hospitalizan a motociclista tras sufrir un ataque armado en el fraccionamiento Santa Teresa de Mazatlán

Un motociclista fue trasladado grave a un hospital, tras sufrir un ataque con disparos de arma de fuego cuando circulaba sobre la avenida De los Reyes en el fraccionamiento Santa Teresa.

El ataque se reportó a las autoridades a las 22:20 horas y tuvo lugar sobre la avenida De los Reyes, a un costado de la secundaria estatal Nueva Creación.

Al parecer, el motociclista fue atacado con disparos de arma de fuego luego de resistirse a un asalto, tras el ataque sus agresores se dieron a la fuga.