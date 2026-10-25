$!Hospitalizan a un hombre tras resultar herido de bala en calles de la colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos por civiles a bordo de motocicletas, en la calle José Aguilar Barraza, a tan solo media cuadra de una primaria con el mismo nombre en la colonia Juárez.
El ataque se reportó a las 17:00 horas, sobre la calle José Aguilar Barraza, entre las calles Ángel Armienta y Alfonso Tirado de la colonia Juárez.
La víctima se encontraba recargado sobre un auto, cuando hombres armados a bordo de una motocicleta pasaron frente a él y le dispararon a la cabeza a corta distancia.
El hombre agredido quedó tendido a media calle, hasta la llegada de Paramédicos de Bomberos Veteranos quienes le colocaron un vendaje en la cabeza para contener una hemorragia que emanaba de una herida en un pómulo, para de inmediato trasladarlo a un hospital.
La zona fue acordonada por elementos el Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El herido fue identificado como Manuel “N”, de 24 años de edad.