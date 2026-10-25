$!Hospitalizan a un hombre tras resultar herido de bala en calles de la colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos por civiles a bordo de motocicletas, en la calle José Aguilar Barraza, a tan solo media cuadra de una primaria con el mismo nombre en la colonia Juárez.

El ataque se reportó a las 17:00 horas, sobre la calle José Aguilar Barraza, entre las calles Ángel Armienta y Alfonso Tirado de la colonia Juárez.

La víctima se encontraba recargado sobre un auto, cuando hombres armados a bordo de una motocicleta pasaron frente a él y le dispararon a la cabeza a corta distancia.