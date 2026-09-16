$!Huye conductor tras atropellar y matar a vecino de Villas del Centenario en Los Mochis

AHOME. _ Un joven de 24 años de edad, vecino del fraccionamiento Villas de Centenario, falleció trágicamente durante horas de la madrugada tras ser víctima de un atropellamiento en el sector Praderas de Villa, al suroriente de Los Mochis. El conductor responsable logró evadir a la justicia huyendo del lugar.

Las autoridades en el sitio identificaron a la víctima fatal como Édgar Arturo “P”.

El reporte del fatal percance ingresó a los números de emergencia del 911 a las 2:00 horas, alertando a los elementos de seguridad y rescate sobre una persona que se encontraba inconsciente sobre la vía pública.

Los hechos se registraron sobre la calle Niños Héroes, en el tramo comprendido entre las avenidas Leona Vicario y Morelos. Según la información preliminar que trascendió en el lugar, Édgar Arturo transitaba a pie por dicha vialidad cuando fue embestido violentamente por un vehículo de características hasta el momento desconocidas.