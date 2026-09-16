$!Huye conductor tras atropellar y matar a vecino de Villas del Centenario en Los Mochis

AHOME. _ Un joven de 24 años de edad, vecino del fraccionamiento Villas de Centenario, falleció trágicamente durante horas de la madrugada tras ser víctima de un atropellamiento en el sector Praderas de Villa, al suroriente de Los Mochis. El conductor responsable logró evadir a la justicia huyendo del lugar.
Las autoridades en el sitio identificaron a la víctima fatal como Édgar Arturo “P”.
El reporte del fatal percance ingresó a los números de emergencia del 911 a las 2:00 horas, alertando a los elementos de seguridad y rescate sobre una persona que se encontraba inconsciente sobre la vía pública.
Los hechos se registraron sobre la calle Niños Héroes, en el tramo comprendido entre las avenidas Leona Vicario y Morelos. Según la información preliminar que trascendió en el lugar, Édgar Arturo transitaba a pie por dicha vialidad cuando fue embestido violentamente por un vehículo de características hasta el momento desconocidas.
Tras el impacto, se determinó que el conductor de la unidad perdió el control y terminó por chocar contra otro automóvil que se encontraba estacionado sobre la misma calle Niños Héroes. Sin detener su marcha para prestar auxilio al peatón, el automovilista emprendió la huida, dejando al joven tendido sobre el pavimento.
Paramédicos acudieron al lugar de los hechos, pero lamentablemente, al realizar la revisión correspondiente, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.
De inmediato, agentes de Tránsito Municipal procedieron a asegurar y acordonar el perímetro, solicitando la presencia de las autoridades investigadoras.
Peritos y elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron minutos más tarde para procesar la escena, realizar el levantamiento de evidencias y dar fe del deceso, integrando todos los indicios a la carpeta de investigación correspondiente para intentar dar con el paradero del responsable.
Tras concluir con las diligencias en el sitio, ordenaron el levantamiento del cuerpo para que fuera levantado y trasladado por personal de una casa funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.