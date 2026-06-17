$!Huye para salvar su vida: hombre se refugia en una casa tras ataque armado en la colonia Francisco Villa, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego la tarde de este miércoles tras ser blanco de un ataque directo en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, lo que generó un despliegue de las fuerzas federales en la zona.

La agresión armada se registró sobre el bulevar Manuel J. Clouthier, en el sector ubicado detrás de un conocido centro comercial, entre las calles Tarahumaras y Puerto de Tecomán. De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas que se desplazaban en un vehículo dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.