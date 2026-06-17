$!Huye para salvar su vida: hombre se refugia en una casa tras ataque armado en la colonia Francisco Villa, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego la tarde de este miércoles tras ser blanco de un ataque directo en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, lo que generó un despliegue de las fuerzas federales en la zona.
La agresión armada se registró sobre el bulevar Manuel J. Clouthier, en el sector ubicado detrás de un conocido centro comercial, entre las calles Tarahumaras y Puerto de Tecomán. De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas que se desplazaban en un vehículo dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.
Luego de los disparos, el afectado buscó refugio en una vivienda cercana para resguardarse de los agresores, mientras que habitantes del sector notificaron lo sucedido a las líneas de emergencia al escuchar las detonaciones.
Personal del Ejército Mexicano acudió al sitio para verificar el reporte. Al encontrar a la víctima lesionada, los paramédicos de la sanidad militar le proporcionaron los primeros auxilios en el lugar y, ante la gravedad de las heridas, se encargaron de trasladarlo a un hospital para su atención médica inmediata.
La identidad del afectado y su diagnóstico médico actual se mantienen bajo reserva. Por su parte, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de indicios en el sitio de la agresión.