$!Huye sujeto y abandona automóvil con arma en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un automóvil fue abandonado con un arma de fuego en su interior durante la tarde de este viernes 2 de octubre, en pleno primer cuadro de Culiacán. El reporte se registró alrededor de las 15:50 horas, en el cruce de la Avenida Álvaro Obregón y la Calle Rafael Buelna, donde autoridades localizaron un Toyota Corolla gris, de modelo antiguo, con placas de Sinaloa.

De acuerdo con información preliminar, el conductor descendió de la unidad y huyó a pie antes de la llegada de los elementos de seguridad, dejando el vehículo estacionado y sin ocupantes. Durante una revisión, elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Policía Municipal de Culiacán localizaron al menos un arma de fuego en el interior. Hasta el momento no se ha establecido el calibre ni se han proporcionado mayores características del armamento.

Las autoridades desplegaron un operativo para resguardar el área y mantener bajo custodia el automóvil, mientras se esperaba el arribo de elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.