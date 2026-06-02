$!Iba a abastecer combustible; lo privan de la libertad en una gasolinera de la colonia Lázaro Cárdenas

CULIACÁN. _ Mientras esperaba ser atendido en una gasolinera fue privado de su libertad el conductor de un vehículo Volkswagen Vento, en la colonia Lázaro Cárdenas al sur de Culiacán.

El plagio fue reportado a las autoridades alrededor de las 8:15 horas de este 2 de junio, en una estación ubicada sobre la avenida Patria, a la altura de la calle Presidente Manuel Lombardini.

Elementos del Ejército Mexicano encontraron en el sitio el automóvil abandonado y encendido como indicios del rapto, por lo que solicitaron la presencia de agentes ministeriales y apoyo de Tránsito Municipal de Culiacán.