$!Iba a trabajar: Adulto mayor muere atropellado por vehículo de carga en la México 15, en Guasave

GUASAVE. _ Lo que sería una jornada más de trabajo en los campos agrícolas del norte de Sinaloa terminó en tragedia la mañana de este viernes, luego de que un adulto mayor perdiera la vida tras ser arrollado por un vehículo sobre la carretera Internacional México 15. El accidente se registró sobre los carriles de circulación de norte a sur, a la altura del retorno de la calle 2, en el área de influencia de la sindicatura Adolfo Ruiz Cortines, municipio de Guasave. De manera extraoficial, la persona fallecida fue identificada como Lamberto “C”, de 74 años, quien tenía su domicilio en la comunidad de Adolfo Ruiz Cortines III, perteneciente al municipio de Sinaloa. Don Lamberto se desempeñaba como regador y se dirigía a cumplir con sus labores cotidianas en el campo.

De acuerdo con los primeros datos, el septuagenario se desplazaba en una motocicleta Italika FT 125, color azul, modelo 2021. En el lugar quedaron esparcidos diversos implementos de trabajo que transportaba para realizar labores de riego en una parcela cercana. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el motociclista intentaba cruzar la carretera federal cuando fue impactado por una unidad pesada de carga que, presuntamente, continuó su marcha tras el accidente. El hombre quedó tendido boca arriba sobre la carpeta asfáltica, junto a su motocicleta. Tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911, paramédicos de Cruz Roja se trasladaron al sitio; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guasave acudieron para acordonar el área y evitar que otros automovilistas arrollaran el cuerpo. Posteriormente, agentes de la Guardia Nacional quedaron a cargo de la seguridad del tramo federal.