Seguridad
|
Violencia

¡Iba a trabajar y le dispararon! Atacan a policía en Aguaruto, Culiacán

El agente, identificado como Josué, circulaba por la avenida Luis Donaldo Colosio cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/09/2026 07:43
01/09/2026 07:43

CULIACÁN._ Cuando se dirigía a cumplir con su jornada laboral, un policía preventivo fue atacado a balazos por sujetos armados durante la mañana de este martes en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.

El agente, identificado como Josué, circulaba por la Avenida Luis Donaldo Colosio cuando fue interceptado por hombres armados que presuntamente abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

$!¡Iba a trabajar y le dispararon! Atacan a policía en Aguaruto, Culiacán

La agresión ocurrió en el cruce con la Calle de La Paz, cerca del Panteón Municipal de Aguaruto.

Tras resultar herido, el policía consiguió refugiarse en un domicilio de la zona, donde solicitó ayuda.

$!¡Iba a trabajar y le dispararon! Atacan a policía en Aguaruto, Culiacán

Minutos después recibió atención de los cuerpos de auxilio y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó posteriormente que el elemento permanece hospitalizado y que su estado de salud es reportado como estable.

$!¡Iba a trabajar y le dispararon! Atacan a policía en Aguaruto, Culiacán

El ataque provocó una movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, cuyos elementos desplegaron un operativo en los alrededores para localizar a los responsables.

Mientras se realizaba la búsqueda de los agresores, el sitio donde ocurrió el ataque quedó bajo resguardo de las autoridades, que llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recolectaron indicios para integrarlos a la investigación.

#Violencia
#Culiacán
#Inseguridad
#Ataque
#Aguaruto
#Policía
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube