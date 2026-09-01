$!¡Iba a trabajar y le dispararon! Atacan a policía en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN._ Cuando se dirigía a cumplir con su jornada laboral, un policía preventivo fue atacado a balazos por sujetos armados durante la mañana de este martes en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán. El agente, identificado como Josué, circulaba por la Avenida Luis Donaldo Colosio cuando fue interceptado por hombres armados que presuntamente abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

La agresión ocurrió en el cruce con la Calle de La Paz, cerca del Panteón Municipal de Aguaruto. Tras resultar herido, el policía consiguió refugiarse en un domicilio de la zona, donde solicitó ayuda.

Minutos después recibió atención de los cuerpos de auxilio y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó posteriormente que el elemento permanece hospitalizado y que su estado de salud es reportado como estable.