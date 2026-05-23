Seguridad
|
Detención

Iba como repartidor de comida; lo detienen como presunto asaltante en Culiacán

Las autoridades rastrearon al sospechoso, descrito como un motociclista que traía en su unidad una caja para supuesta entrega de comida por aplicación
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/05/2026 16:05
23/05/2026 16:05

Agentes de la Policía Municipal de Culiacán arrestaron a un hombre señalado mediante denuncias ciudadanas como presunto responsable de asaltar distintos establecimientos de la ciudad.

Tras una llamada al 911, las autoridades rastrearon al sospechoso, descrito a través del C4i como un motociclista que traía en la parte trasera de la unidad una caja para supuesta entrega de comida por aplicación.

$!Iba como repartidor de comida; lo detienen como presunto asaltante en Culiacán

Una vez ubicado, los elementos municipales lo interceptaron y detuvieron como presunto asaltante de cuatro establecimientos de forma consecutiva en la capital sinaloense.

El hombre fue identificado por algunos de los afectados, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes y determine su situación jurídica.

#Inseguridad
#Detenido
#Asaltos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube