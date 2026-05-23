$!Iba como repartidor de comida; lo detienen como presunto asaltante en Culiacán

Agentes de la Policía Municipal de Culiacán arrestaron a un hombre señalado mediante denuncias ciudadanas como presunto responsable de asaltar distintos establecimientos de la ciudad.
Tras una llamada al 911, las autoridades rastrearon al sospechoso, descrito a través del C4i como un motociclista que traía en la parte trasera de la unidad una caja para supuesta entrega de comida por aplicación.
Una vez ubicado, los elementos municipales lo interceptaron y detuvieron como presunto asaltante de cuatro establecimientos de forma consecutiva en la capital sinaloense.
El hombre fue identificado por algunos de los afectados, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes y determine su situación jurídica.