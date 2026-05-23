$!Iba como repartidor de comida; lo detienen como presunto asaltante en Culiacán

Agentes de la Policía Municipal de Culiacán arrestaron a un hombre señalado mediante denuncias ciudadanas como presunto responsable de asaltar distintos establecimientos de la ciudad.

Tras una llamada al 911, las autoridades rastrearon al sospechoso, descrito a través del C4i como un motociclista que traía en la parte trasera de la unidad una caja para supuesta entrega de comida por aplicación.