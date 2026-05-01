$!Iban a dejar un brincolín y los privan de la libertad en el sector Aeropuerto de Culiacán

CULIACÁN. _ Dos jóvenes que se dedicaban a la renta y entrega de mobiliario fueron privados de la libertad la tarde de este viernes mientras circulaban por la zona del sector Aeropuerto, en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Rocío, en esta ciudad.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 a 13:00 horas sobre la carretera Culiacán-Navolato, entre calles del área de la colonia San Javier, cuando las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados.

Los afectados fueron identificados por sus familiares como Marco Antonio “N”, de 20 años de edad, y Leonel “N”, de 17 años, ambos cuñados y con domicilio en la sindicatura de Aguaruto.