$!Iban a dejar un brincolín y los privan de la libertad en el sector Aeropuerto de Culiacán

CULIACÁN. _ Dos jóvenes que se dedicaban a la renta y entrega de mobiliario fueron privados de la libertad la tarde de este viernes mientras circulaban por la zona del sector Aeropuerto, en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Rocío, en esta ciudad.
De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 a 13:00 horas sobre la carretera Culiacán-Navolato, entre calles del área de la colonia San Javier, cuando las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados.
Los afectados fueron identificados por sus familiares como Marco Antonio “N”, de 20 años de edad, y Leonel “N”, de 17 años, ambos cuñados y con domicilio en la sindicatura de Aguaruto.
Según la información recabada, los jóvenes viajaban en una camioneta Nissan de redilas, color blanco, modelo antiguo, en la que realizaban la entrega de un equipo recreativo tipo “brincolín”, cuando fueron obligados a detenerse por los agresores.
Posteriormente, los sujetos armados los habrían forzado a descender de su unidad para subirlos a una camioneta Nissan NP300, en la que se los llevaron con rumbo al municipio de Navolato.
La unidad en la que se transportaban las víctimas fue localizada abandonada sobre la vialidad, con las puertas abiertas, a un costado de la rúa que conecta hacia Navolato, cerca de instalaciones de una empresa de equipos eléctricos.
Tras el reporte, acudieron al sitio elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como personal del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área y resguardaron la unidad abandonada.
Asimismo, se implementó un operativo de búsqueda en la zona para tratar de ubicar a los responsables, mientras que agentes investigadores y peritos realizaron las diligencias correspondientes.
Familiares de los jóvenes se presentaron en el lugar en espera de información sobre su paradero.