ICE mantiene recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Washington D. C. _ El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) recordó a través de sus canales oficiales que permanece activa la recompensa de 10 millones de dólares por información que permita la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, es identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Según la ficha de búsqueda difundida nuevamente en redes sociales, el sinaloense es considerado prófugo de la justicia y se le cataloga como una persona armada y peligrosa.

“Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como ‘Los Chapitos’, heredaron las redes de narcotráfico de su padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. Guzmán Salazar se encuentra prófugo y debe ser considerado armado y peligroso”, señaló el ICE en una publicación en la red social X.