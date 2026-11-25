GUASAVE._ Diez de los 16 civiles fallecidos durante los enfrentamientos registrados en Guasave, tras la implementación de la Operación Centella, que derivó en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, ya fueron identificados por sus familiares.

Entre ellos se encuentra Héctor Alfonso “M”, de 21 años, quien desapareció cuando regresaba de la Expogan del Norte 2026.

El joven, vecino de la colonia Santa Cecilia, en Los Mochis, fue reportado como desaparecido el domingo 15 de noviembre, luego de salir de la feria ganadera celebrada en Guasave.

Durante su búsqueda, sus familiares señalaron que viajaba en un automóvil Kia color guinda, acompañado de otro hombre, por la carretera Internacional México 15, a la altura de la calle 19, entre Guasave y Batamote, donde perdieron contacto con ambos.

El cuerpo de Héctor Alfonso fue localizado el sábado 21 de noviembre en las inmediaciones de La Sabanilla, en Guasave, junto con los de otros tres hombres. En el mismo sector también fue encontrado otro cadáver envuelto en plástico.

Otra de las víctimas reconocidas recientemente es Felipe de Jesús López “A”, de 38 años, quien residía en el municipio de El Fuerte y fue identificado por sus familiares ante las autoridades correspondientes.

Con estos reconocimientos, la lista de civiles identificados incluye a José Pablo “L”, de 67 años; Jesús Alberto “A”, de 29; José Arnoldo “C”, de 31; Jasiel Alonso “C”, de 34; Daniel Uriel “L”, de 31; Kevin “F”; José Manuel “A”; Oswaldo “D”; Felipe de Jesús “L”, de 38, y Héctor Alfonso “M”, de 21 años.

Entre los primeros identificados se encuentran los primos José Pablo “L” y Jesús Alberto “A”, quienes fueron reportados como desaparecidos el viernes 20 de noviembre, cuando viajaban en una camioneta GMC roja, modelo 2024, similar a una de las unidades que aparecen en videos difundidos en redes sociales durante los enfrentamientos.

Seis civiles permanecen sin identificar; cinco de ellos se encuentran en condiciones que requieren estudios genéticos para determinar su identidad.

A las 16 víctimas civiles se suman cuatro integrantes del Ejército Mexicano que fallecieron durante los enfrentamientos, con lo que el saldo asciende a 20 personas muertas. Además, 10 elementos de corporaciones de seguridad resultaron lesionados.

Entre los militares fallecidos se encuentran José Guadalupe “L”, conocido como “Lupito”, originario de Juan José Ríos, Sinaloa; el sargento primero Abraham “L”, quien se desempeñaba como conductor, y Luis Eduardo “M”, de 24 años, originario de Jalcomulco, Veracruz, y asignado al 63 Batallón de Infantería. La identidad del cuarto elemento no ha sido difundida.