Identifican a 11 abatidos tras enfrentamiento en Valle Escondido, en Culiacán

CULIACÁN._ Los cuerpos de 11 personas abatidas tras un presunto enfrentamiento con la Secretaría de Marina este 19 de marzo, en el poblado Valle Escondido, fueron reconocidos y reclamados por familiares.

Se confirmó que entre ellos hay un menor de edad que perdió la vida, identificado como Jared “N”, de 16 años.

Asimismo, fue dado a conocer que un familiar de este menor estuvo involucrado en los hechos, identificado como José Manuel “N”, de 26 años, originario de la sindicatura de Costa Rica, quien también fue abatido.

El listado completo de los abatidos es el siguiente:

* Jared “N”, 16 años

* José Manuel “N”, 26 años, originario de Costa Rica, primo de Jared

* Jaziel Alan “N”, originario de Pueblo Nuevo

* Adolfo “N”, 52 años, originario de Eldorado

* Jaziel Carlos “N”, originario de Costa Rica

* Carlos Eleobardo “N”, originario de Costa Rica

* Pedro “N”

* Juan “N”

* Diego “N”

* Carlos Emanuel “N”

* Jesús Rafael “N”

Según el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, todos ellos perdieron la vida tras agredir a elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes desplegaron operativos por más de 10 horas en la región sur de Culiacán.

No obstante, habitantes de Valle Escondido y familiares de los fallecidos, encararon a los oficiales que participaron en el evento, a quienes denunciaron de haber cometido supuestos abusos y ejecuciones extrajudiciales contra los ahora occisos.