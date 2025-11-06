Identifican a 11 de 13 abatidos por la Marina en La Brecha, Guasave

CULIACÁN. _ Este jueves identificaron a otras tres personas abatidas por la Secretaría de Marina Armada de México, durante un enfrentamiento armado con civiles en la comunidad de La Brecha, municipio de Guasave.

Reconocieron entre las víctimas de la refriega a Omar “N”, originario de la sindicatura Juan Aldama “El Tigre”, en Navolato; Víctor Joel “N” oriundo de Guasave; así como a Jesús Leonardo, de 28 años y proveniente del municipio de Ahome.

En dicho despliegue naval fueron abatidas 13 personas y cuatro más detenidas. De estas, han sido identificados los cuatro arrestados y 11 de los 13 abatidos.

Las otras ocho personas abatidas fueron identificadas como Yael Oswaldo, de 23 años; Diego Antonio, de 21; Wilmar Alexander, de 20; Alfredo, de 27; Mario Alexis, de 25; Wilmer Iván, de 17, y los hermanos Carlos Daniel y Hugo Daniel, ambos de 16 años.

Mientras que las cuatro personas aprehendidas durante los hechos son Aarón “N”, Luis “N”, Luis Javier “N” y Ernesto Alonso “N”, de entre 20 y 39 años de edad, procedentes de Navolato, Guasave y Nogales, Sonora.