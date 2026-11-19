La Fiscalía General del Estado informó que fueron identificadas 28 personas fallecidas, cuyos restos permanecen sin reclamar en las instalaciones del Servicio Médico Forense, en Culiacán.

Según el ente ministerial, los reconocimiento se lograron con la digitalización de las huellas dactilares, las cuales fueron cotejadas con la base de datos que posee el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

En el listado de personas reconocidas hay registros de ingresos al Semefo desde 2017, hace nueve años, así como personas originarias de estados como Coahuila, Sonora, Morelos, Oaxaca, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Michoacán, Durango, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Chiapas.

El listado puede ser consultado en el enlace https://fiscaliasinaloa.mx/index.php/servicios-y-tramites/personas-privadas-de-la-vida/identificados-ine.

Para información al respecto, la FGE dispone de la línea 6677-60-35-28, extensión 14802, para comunicarse al Semefo.



Lista de personas identificadas en el Semefo de Culiacán: