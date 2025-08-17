Identifican a 4 de los hombres atacados a balazos en Las Coloradas, en Culiacán

CULIACÁN._ Al menos cuatro de los cinco hombres atacados a balazos este domingo en la colonia Las Coloradas, en Culiacán, ya fueron identificados por las autoridades en su ingreso a un centro médico.

Se tratan de Braian Alexis, de 23 años de edad; José Moisés, de 25; Víctor Manuel, de 35; y Osvaldo, de 48 años.

Tres de los cuatro fueron atendidos en el lugar de los hechos por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del grupo GERUM, y fueron transportados hacia un hospital para brindarles la atención especializada; por su parte, un cuarto se movilizó hacia un nosocomio en un vehículo particular.

Los cuatro presentaron heridas de bala; algunos de ellos se reporta que contaban con lesiones de gravedad, mientras que otros se encuentran más estables.

Aún falta un quinto hombre por ser identificado, pues testigos comentan que la última víctima habría escapado corriendo y hasta ahora se desconoce su paradero, así como su estado de salud actual.



El hecho

Según informes, fue alrededor de las 15:05 horas cuando civiles a bordo de una motocicleta arribaron al cruce de la calle San Alfonso y Abedules para abrir fuego contra las víctimas.

Testigos señalan que los hombres se encontraban conviviendo en la calle cuando fueron atacados a balazos, quedando con lesiones de bals tras recibir algunos de los disparos.

