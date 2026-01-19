Identifican a 7 presuntos operadores detenidos con “El Mantecas” en Badiraguato

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló la identidad de los 7 presuntos operadores detenidos junto a Iván Valerio Sainz Salazar alias “El Mantecas”, tras el despliegue oepativo realizado en comunidades de Badiraguato, la madrugada del domingo 18 de enero.

De acuerdo con las autoridades federales, junto con Iván Valerio Sainz, fueron detenidos Israel Páez “N”, José Almir Pacheco “N”, Jesús Gómez “N”, Joseino Pérez “N”, Daniel Caro “N”, Lino López “N” y Rodolfo Alejandro “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

El operativo que derivó en la detención del presunto jefe de facción ligada a los Beltrán Leyva, dejó como saldo el aseguramiento de un amplio arsenal, drogas sintéticas y seis vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje de fábrica, en el municipio de Badiraguato, en acciones realizadas mediante despliegues coordinados por tierra y aire, en los que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal (AIC), Fiscalía General de la República y Policía Estatal Preventiva.