Identifican a 7 presuntos operadores detenidos con “El Mantecas” en Badiraguato

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló la identidad de los 7 presuntos operadores detenidos junto a Iván Valerio Sainz Salazar alias “El Mantecas”, tras el despliegue oepativo realizado en comunidades de Badiraguato, la madrugada del domingo 18 de enero.
De acuerdo con las autoridades federales, junto con Iván Valerio Sainz, fueron detenidos Israel Páez “N”, José Almir Pacheco “N”, Jesús Gómez “N”, Joseino Pérez “N”, Daniel Caro “N”, Lino López “N” y Rodolfo Alejandro “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.
El operativo que derivó en la detención del presunto jefe de facción ligada a los Beltrán Leyva, dejó como saldo el aseguramiento de un amplio arsenal, drogas sintéticas y seis vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje de fábrica, en el municipio de Badiraguato, en acciones realizadas mediante despliegues coordinados por tierra y aire, en los que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal (AIC), Fiscalía General de la República y Policía Estatal Preventiva.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), detalló que, en una primera intervención en las inmediaciones del poblado Rincón de los Monzón, las fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro civiles y aseguraron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 x 45 mm, un fusil tipo M4 calibre 5.56 x 45 mm, un fusil tipo AK-47 calibre 7.62 x 45 mm, así como un vehículo Toyota RAV4 con reporte de robo.
Al ampliar el operativo en la zona serrana en busca de más integrantes del grupo, las autoridades localizaron y aseguraron una camioneta Toyota Highlander, una Toyota Tundra y una Toyota Tacoma, todas con reporte de robo, además de una camioneta RAM TRX sin placas, sin número de serie y con blindaje de fábrica.
En una segunda acción, ya en el poblado de Alcoyonqui, fueron detenidos otros cuatro civiles, a quienes se les aseguraron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, un fusil XM15-A2 calibre 5.56 x 45 mm, dos fusiles tipo M4 calibre 5.56 x 45 mm, cuatro cargadores, 105 cartuchos útiles y una camioneta Changan modelo 2024 con reporte de robo.
Asimismo, como parte del mismo despliegue, de acuerdo con las autoridades federales, se aseguró un centro de producción de drogas sintéticas operado por esta célula delictiva, donde fueron localizadas 14 mil pastillas de fentanilo y dosis de metanfetamina.