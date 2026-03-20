Identifican a 9 de 11 tras enfrentamiento en Valle Escondido; confirman menor de 16 años entre las víctimas

CULIACÁN. _ La cifra de personas identificadas tras el enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Valle Escondido, sindicatura de Quilá, ascendió a nueve. Entre los fallecidos, las autoridades ministeriales confirmaron la presencia de un menor de 16 años de edad.

De las 11 personas que perdieron la vida en el lugar, han sido reclamados Jared ‘N’, de 16 años, José Manuel ‘N’, de 26, Pedro ‘N’, también de 26años, además de Juan “N” y Diego “N”, así como Adolfo “N”, Jaziel Alan “N”, Jaziel Carlos “N” y Carlos Eleobardo “N”.

La identidad del resto de los fallecidos se ha ido notificando conforme avanzan los peritajes y el reclamo de sus familiares ante el Ministerio Público.