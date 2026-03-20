Identifican a 9 de 11 tras enfrentamiento en Valle Escondido; confirman menor de 16 años entre las víctimas

CULIACÁN. _ La cifra de personas identificadas tras el enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Valle Escondido, sindicatura de Quilá, ascendió a nueve. Entre los fallecidos, las autoridades ministeriales confirmaron la presencia de un menor de 16 años de edad.
De las 11 personas que perdieron la vida en el lugar, han sido reclamados Jared ‘N’, de 16 años, José Manuel ‘N’, de 26, Pedro ‘N’, también de 26años, además de Juan “N” y Diego “N”, así como Adolfo “N”, Jaziel Alan “N”, Jaziel Carlos “N” y Carlos Eleobardo “N”.
La identidad del resto de los fallecidos se ha ido notificando conforme avanzan los peritajes y el reclamo de sus familiares ante el Ministerio Público.
La muerte de estas 11 personas se registró tras un despliegue de fuerzas federales que derivó en un intercambio de disparos el jueves 19 de marzo, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina.
De acuerdo con los reportes, el grupo de civiles armados fue ubicado mediante acciones por aire y tierra en inmuebles que presuntamente funcionaban como centros de logística delictiva. Al intentar aproximarse, los elementos federales fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó el uso de la fuerza.
Además de los 11 abatidos, el saldo del operativo incluye la detención de un hombre identificado como Omar Oswaldo “N” y el aseguramiento de equipo táctico, armamento de alto poder y 10 vehículos de diferentes modelos.
Actualmente, dos cuerpos permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) sin que hasta el momento hayan sido identificados oficialmente.