Identifican a adulta mayor asesinada en la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

Fue identificada ante las autoridades como Elisea “N”, de 61 años de edad, la mujer asesinada a balazos dentro de su domicilio durante este viernes en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

La víctima fue baleada dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Constituyente Sebastián Allende, entre las avenidas General Rosendo Rodríguez y Cruz Gálvez.

De acuerdo con los indicios en el lugar, la mujer fue agredida desde afuera de su casa y cayó tendida a unos metros de la entrada.

Su cuerpo permanece bajo custodia de la Fiscalía General del Estado, en el Servicio Médico Forense, para que se realice la autopsia antes de entregar el cuerpo a sus familiares.