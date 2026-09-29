Identifican a adulto mayor que murió en accidente en la Maxipista Culiacán-Mazatlán

CULIACÁN._ Como José Alberto, de 72 años de edad, fue identificado el adulto mayor que murió tras un accidente registrado la mañana de este martes 29 de septiembre en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Costa Rica.

El accidente ocurrió alrededor del kilómetro 165+800, en el tramo comprendido entre las sindicaturas de Costa Rica y Quilá, cuando el hombre circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta negra.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, José Alberto, quien tenía su domicilio en La Curva de Mezquitillo y trabajaba para una empresa agrícola, fue embestido por un automóvil Hyundai blanco, conducido por una mujer con domicilio en Mazatlán, de quien no se informó la edad.